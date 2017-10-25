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Из-за нового законопроекта на улицах снова появится множество бездомных котов и собак

Из-за нового законопроекта на улицах снова появится множество бездомных котов и собак
Сидели, думали, гадали, украинские депутаты в Верховной Раде, что бы такого полезного сделать для народа, и тут снизошла мысль, о принятии закона об учете домашних и бездомных животных. Казалось бы, этот законопроект очень поможет в ряде существующих проблем, в том числе избавит братьев наших меньших от издевательств бездушными живодерами к примеру. Но по факту проект очень сырой, в нем есть несколько вопиющих поправок, которые не упростят жизнь домашним любимцам и их владельцам, а наоборот усложнят. Об этом сообщает replyua.net.

Во-первых, и без того сложная жизнь среднестатистического украинца усложнится. Ведь в забитом работой графике нужно будет искать «окно», чтобы найти специализированные заведения, в которых необходимо в обязательном порядке поставить своего любимца на учет.

Кроме всего, за нарушение пунктов принятого закона, придется заплатить немалую сумму. А при повторном нарушении того или иного пункта сумма возрастает не в два и не в три раза. Штрафы могут составлять десятки тысяч гривен. Одно из абсурдных правил гласит, что владелец животного не имеет права самостоятельно хоронить любимца после его смерти. С этим можно согласиться, если речь идет о городе, а для людей в селах появляется новая проблема.
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