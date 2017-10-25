«Укразализныця» уже в следующем году может ввести электронные билеты

Как передает replyua.net, руководство «Укразализныци» хочет все-таки ввести для удобства украинцев электронный билет на проезд в поездах. Это действительно правильное решение, так как современный мир увел большинство людей в сети интернета, где можно удаленно приобретать товары, бронировать номера в отелях и многое другое.
Электронный билет – это первый шаг к современной жизни в постоянно развивающемся мире. Но на этом дело не заканчивается. Также в планах есть ввод единого билета на ж/д и автотранспорт. Как сообщил Евгений Кравцов, исполняющий обязанности генерального директора УЗ, такой билет рассчитан на людей, которые делают пересадку с городского автотранспорта на поезд.
Такое нововведение поможет несколько сэкономить средства украинцев, затрачиваемые на поезду от точки А, к железнодорожному вокзалу и на сам проезд в поезде. К тому же, и водители маршруток будут более разгружены, ведь им не придется постоянно следить за оплатой проезда пассажиров, давать сдачу на ходу и т.д. На самом деле, такие планы значительно улучшат сервис городского и ж/д транспорта, что также повысит качество жизни и самих украинцев.