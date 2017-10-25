Подарок под елочку: в Украине появятся алкогольные елочные игрушки к Новому году

Как передает replyua.net, известная компания Lakes Distillery специализированная на вино-водочной продукции подготовила несколько сюрпризов к любимому празднику большинства людей планеты – Новому Году. Не изменяя себе, компания создала серию небольших елочных игрушек, в которых налит алкогольный напиток собственного производства.
Пока что елочные шарики можно приобрести только на самом заводе, но в дальнейшем Lakes Distillery хотят запустить доставку своих «игрушек» по всему миру. Пока что цена за набор из трех небольших шариков составляет 41 доллар, а покупая игрушки с алкоголем поштучно, придется отдать 24 доллара за единицу.
Это изобретение является новой фишкой Lakes Distillery, кроме самой красоты, шарики могут быть распиты под бой курантов. Естественно, семьям с малышами стоит хорошо обдумать необходимость такого приобретения. А если и покупать, то вешать шарики нужно будет повыше, чтобы любопытные мальчики и девочки не попробовали содержимое вместо родителей. А в целом, идея достаточно интересная и необычная. Но следует помнить: употребление большого количества алкоголя вредит вашему здоровью.