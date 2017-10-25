Івано-Франківського «копа» відстояли у суді

Як інформує офіційна сторінка Патрульної поліції України у соціальній мережі, «копи» змогли відстояти справедливість у суді, - про це повідомляє видання replyua.net.
Так, ЗМІ вже неодноразово інформували про показовий інцидент, який стався в Івано-Франківську. Там співробітник Патрульної поліції Леонід Гончарук зупинив авто, водієм якого виявився колишній полковник міліції. Останній заявив, що Гончарук перевищив службові повноваження коли затримував його і буцімто завдав йому тілесних ушкоджень. За фактом скарги «потерпілого» було розпочато службове розслідування, в ході якого має бути з’ясовано як правомірність зупинення авто, так і правомірність застосування сили.
Тижнем раніше суддя суду першої інстанції ухвалила рішення про відсторонення Гончарука від роботи на час проведення відповідного розслідування. Таке рішення викликало чималий резонанс у соціальних мережах, а очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що воно є необґрунтованим. Правоохоронці оскаржили рішення до апеляційного суду. Відтак, сьогодні, двадцять п’ятого жовтня 2017 року, апеляційний суд скасував ухвалу міського суду про відсторонення Гончарука. Поліцейський вже приступив до виконання службових обов’язків.