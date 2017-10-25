В общественном транспорте Украины появится единый билет

Евгений Кравцов, исполняющий обязанности генерального директора Укрзализныци, заявил о том, что скоро в Украине появится единый электронный билет для проезда в железнодорожном транспорте и автотранспорте.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, такое заявление от Кравцова прозвучало на заседании Кабмина. «В течение следующего года мы сможем запустить большое количество новых электронных сервисов. Это онлайн-продажа билетов на все сообщения с ЕС, внедрение электронного билета на всех региональных поездах, онлайн-бронирование дополнительных услуг», - подчеркнул Кравцов. Также он заявил, что компания предложит единый билет и для тех пассажиров, которые пересаживаются с городского транспорта на поезда.
По словам Кравцова, этот билет будет действительным и в поездах, и в автобусах, и этот сервис станет очень удобным для тех, кто путешествует по Украине. «пассажиру достаточно купить один билет, чтобы путешествовать из Киева в Ивано-Франковск поездом, а оттуда автобусом до горнолыжного курорта в Буковеле», - пояснил Кравцов.