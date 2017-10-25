Скоро в Украине подешевеют два основных продукта

После новогодних праздников в Украине подешевеют два популярных напитка – кофе и чай. Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинскую ассоциацию поставщиков торговых сетей, с 1 января в рамках соглашения Украина-ЕС снизятся ставки ввозных пошлин на некоторые группы товаров и продуктов, которые были произведены в государствах, входящих в Евросоюз.
«Наиболее ощутимым будет снижение пошлин на чай, молотый кофе, лосось и твердые сыры. На чай и кофе пошлина сразу снижается с 10% до 2,5%, на лосось — с 10% до 5%, на сыры «Бри» и «Гауда» — с 10% до 5%», - заявил Алексей Дорошенко, глава ассоциации.
По подсчетам специалистов, с начала следующего года молотый кофе подешевеет сразу на 5,4 гривны за сто грамм, а черный чай – на 2,7 гривен за сто граммов, на 17 гривен может подешеветь один килограмм вкусного сыра «Бри». Эксперты подчеркнули, что выгода будет ощутимой для украинцев, имеющих средний достаток, поскольку они могут позволить себе большой ассортимент разных продуктов питания.