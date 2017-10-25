В жестких санкционных списках оказались десятки украинских компаний

161 компания из Украины была внесена в санкционные списки Японии, Великобритании, Австралии, Евросоюза и Соединенных Штатов.
Как передает replyua.net со ссылкой на Экономическую правду, в списках оказались украинские филиалов банков России – ВТБ Банка, Проминвестбанка и Сбербанка. В санкционных списках также оказались юридические лица, принадлежащие политическому окружению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Также в списках значатся компании Николая Азарова, Андрея Клюева, Олега Царева, Виктора Медведчука и других.
В списки были внесены лица, занимающие высокие посты в «ЛДНР», Крыму, компании, расположенные на временно оккупированных территориях – «Нижняя Ореанда», «Массандра», «Керченский морской торговый порт» и другие.