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В Украине хотят поднять стоимость проезда в поездах

В Украине хотят поднять стоимость проезда в поездах
В 2018 году компания «Укрзализныця» намерена поднять вопрос роста стоимости пассажирских перевозок. Как передает replyua.net, соответствующую информацию в интервью «Интерфакс-Украина» предоставил Евгений Кравцов, занимающий должность исполняющего обязанности главы правления «Укрзализныци». «До конца этого года не стоимость билетов для пассажиров сохранится на прежнем уровне, а в следующем начнем дискуссию, представим классы и уровни сервиса для пассажиров для изменения подхода к образованию цен», - сообщил Кравцов по завершении сегодняшнего заседания Кабмина.

На сколько именно поднимутся цены, чиновник не уточнил, отметив только, что повышение не будет касаться социально чувствительных категорий перевозок. «Прежде всего, повышение коснется поездов «Интерсити» и поездов будущей категории «комфорт», - пояснил он.

Ранее стало известно, что Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины 31 августа дал разрешение на повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября текущего года. В свою очередь, Кабмин 13 сентября согласовал финансовый план ПАО «Укрзализныця», который предусматривает повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в Украине.
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