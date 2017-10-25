Оккупационные власти Крыма выдали Турции Чийгоза и Умерова

Ахтем Чийгоз и Ильми Умепров, которые являются незаконно осужденными в аннексированном Крыму представителями крымских татар, были выданы Турции. Как передает replyua.net, об этом журналистам «Украинской правде» рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Он отметил, что Чийгоза и Умерова сначала доставили в Симферополь, после чего самолет забрал их в Анапу. Примерно час назад самолет, на котором находились представители Меджлиса крымскотатарского народа, отправился в Анкару.
По словам Джемиилева, этот обмен удалось провести благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита президент Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.
На своей странице в соцсети Facebook адвокат Николай Полозов сообщил: «Произошло то, чего в Украине так долго ожидали. Ещё два заложника, два украинских политзаключённых вышли на свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров — бесстрашные герои крымскотатарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования».