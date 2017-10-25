Турции передали осужденных Умерова и Чийгоза

Как информирует replyua.net, осужденных оккупированном Крыму представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова выдали турецкой стороне. По словам Джемилева, осужденных сначала привезли в Симферополь, а уже потом самолет забрал их в Анапу, а еще позже их отправили авиарейсом в Анкару.
При всем этом лидер крымских татар Мустафа Джемилев добавил, что такой обмен стал возможным исключительно благодаря договоренностям, которые были достигнуты между турецкой и украинской сторонами во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину. Как ранее уже сообщалось, 11 сентября «верховный суд» Крымского полуострова приговорил к восьми годам заключения в колонии заместителя руководителя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.