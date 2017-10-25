Под Радой собрались проплаченные «титушки», - полковник ВСУ

Как информирует replyua.net, Власенко заявил: «Это никакой не батальон «Донбасс». Это самые обыкновенные «титушки», которые носят такие же «соколы» и используют в своих интересах». При этом военный обратился к украинской власти с призывом запретить использовать атрибутику и шеврон «Донбасса» для достижения своих персональных целей. Примечательно, что со слов полковника, этим занимается народный депутат Верховной Рады Украины Семен Семенченко.
При этом полковник возмутился: «Люди, которые никакого отношения не имеют к батальону «Донбасс», в настоящее время они носят эти самые шевроны и это отличие. Это «титушки», которые используются для решения бизнес-вопросов, или же бандитских вопросов и так далее. Я говорю именно о тех людях, которые сейчас находятся под стенами парламента Украины». Он также добавил, что все эти люди – это личности, не имеющие совести, которые стремятся к личному обогащению и власти.