Саакашвили лишили украинского гражданства

Как информирует replyua.net, вышеприведенную информацию Михаил Саакашвили обнародовал сегодня возле здания Государственной миграционной службы Украины в Киеве. При этом он отметил: «Сегодня или завтра я буду идти в суд. Наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству. И мы намерены обжаловать в суде решение о лишении меня украинского гражданства».
Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что Михаил Саакашвили намерен провести в столице Украины на площади Конституции лекцию, во время которой он намерен говорить об изменениях в системе и как подготовить население нашей страны к тому периоду, когда у власти не будет ни одного олигарха. В результате Саакашвили намерен создать такой купол альтернативных идей.