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Эксперты рассказали о причинах роста цен на продукты в Украине

Эксперты рассказали о причинах роста цен на продукты в Украине
Результаты мониторинга цен на продукты питания за прошедший месяц показал, что в среднем они подорожали на 16,4%, передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня». Отмечается, что основной фактор значительного роста продовольственной инфляции - это взвинчивание экспортерами цен. По информации аналитиков, аграрии Украины начали поставку своей продукции на внешние рынки, при этом нанеся ущерб рынку внутреннему. Это создало дефицит товара. Снижение предложения сельхозпродукции на внутреннем рынке позволило предприятиям подтягивать внутренние цены к экспортным.

Внутренние цены производители поднимают и в связи с ростом покупательной способности населения. В текущем году рост заработной платы Украине в гривне составил 37%, а среди низкооплачиваемых работников рост намного выше. Вместе с тем, больше средств появилось и у пенсионеров: до конца года на выплаты для них будет потрачено около 12 млрд грн.

Продовольственные товары для потребителей с невысокими доходами подорожали после отмены госрегулирования цен на социально значимые товары, так как теперь продавцам ничего не мешает делать высокую накрутку на самые необходимые товары.
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