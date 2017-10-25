Боевиков «Л/ДНР» обучают чешские инструкторы – волонтер

В интервью журналистам «Обозревателя» боец антитеррористической операции Мамука Мамулашвили, который также является командиром «Грузинского национального легиона», заявил, что на временно оккупированные территории Донбасса приезжают военные инструкторы из Чешской Республик, которые обучают пророссийских боевиков. Как передает replyua.net, при этом военный добавил, что вместе с тем, чешский лидер Милош Земан выступает со скандальным заявлением относительно статуса Крыма, который Москва незаконно аннексировала. «Это этнические чехи… это парамилитарные организации, присылающие людей для тренинга в «ДНР» и «ЛНР». У них нет высокой квалификации. Но то, что сегодня этих людей пригласили в Украину помогать сепаратистам, это очевидно», — отметил он.
Кроме того, Мамука Мамулашвили сообщил, что имена и фамилии граждан страны Европейского Союза были переданы представителям украинских силовых ведомств. «Я не знаю, почему Чехия так настроена помогать сепаратистам и оккупантам, но это факт, мы с этим столкнулись», — сказал Мамулашвили.
Стоит напомнить, что 10 октября во время выступления в Страсбурге президент Чехии Милош Земан заявил, что можно заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.