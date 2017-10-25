В «Укрзализныце» рассказали о новом графике движения поездов

Как информирует replyua.net, Кравцов в частности заявил: «Мы уже запустили пилотно несколько направлений, к примеру сообщением «Одесса – Перемшль. Уже в ближайшее время будет также запущен новый поезд «Одесса - Львов», который полностью будет состоять из модернизованных украинских поездов». В это же время чиновник добавил: «С десятого декабря начнет курсировать беспересадочный вагон сообщением «Киев - Вена». Планируем запустить вторую пару - «Ковель - Хелм», а также в двухгруппный поезд «Одесса – Рахов - Перемшль».
Кроме того Кравцов напомнил, что в перспективе «Укрзализныца» рассматривает направления «Мукачево-Будапешт», а также «Киев – Минск – Вильнюс – Рига - Таллинн». Руководитель УЗ также отметил, что «кроме того, будет запущен новый скоростной поезд «Киев - Гомель». Это будет сделано на протяжении 2018-2019 годов для сообщения с Республикой Беларусь».