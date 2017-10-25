Касько рассказал, почему в Украине не проводят досрочные выборы

Как информирует replyua.net, Виталий Касько заявил: «Давайте у людей спросим, нравиться ли им тот состав Верховной Рады Украины, который они видят в наши дни? Нравится ли украинцам та политика, которая в настоящее время проходит? Если не нравится, то, вероятно, досрочные выборы таки нужны. Как гражданина Украины, меня лично, категорически не устраивает то, что происходит в настоящее время». Он при этом также отметил, что не оправдавши ожиданий и не выполнившие обещания политики должны предоставить людям возможность избрать других лидеров.
Юрист заявил: «На мой взгляд, «элита Рады», которая не выполнила своих обещаний, которая не готова менять государство, должна предоставить возможность украинцам определиться, хотят ли они ее поменять, но не наоборот, когда ждут все время, которое было отведено для работы депутатов, чтобы граждане страны уже окончательно разочаровались в том, что происходит и, вероятно, прибегали к каким-то неконституционным, неправовым, однако более действенным на практике методам». Он также отметил, что власть, которая бы была уверена в своей политике, спокойно бы поддержала досрочные выборы в стране.