Главный радикал Украины Ляшко победил сразу в трех лотереях

В документе говорится, что парламентарий три раза победил в лотереях от Украинской национальной лотереи, название которых неизвестно. По имеющейся информации, самым малым выигрышем нардепа оказалась сумма в размере 134 тысячи, средним – 153 тысячи и 485 гривен, а самый «крупный улов» в лотерее достиг 283 тысяч и 560 гривен.
Также стоит отметить, что в Украинском государстве Налоговый кодекс предусматривает собой некоторые правила налогообложения лотерейных выигрышей. Так, согласно с действующим в стране законодательством, из суммы выигрыша победитель должен оплатить 18 процентов, как отчисления в государственный бюджет, и еще полтора процента – на поддержку Вооруженных сил Украины.