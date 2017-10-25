ГАСИ запретила строительство ТЭЦ в Переяславе-Хмельницком

20 октября Государственная архитектурно-строительная инспекция аннулировала разрешение на строительство теплоэлектростанции в Переяславе-Хмельницком, информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как рассказали в местном городском совете, в ГАСИ прокомментировали решение, отметив, что разрешение на строительство ТЭЦ было выдано еще в начале октября. В августе этого года активисты пытались блокировать строительство теплоэлектростанции на биомассе, мощность которой должна была достигать 5 МВт. Согласно данным заказчика строительства Югэнергопромтранс, по состоянию на 13 сентября биотопливная ТЭЦ в Переяславе-Хмельницком была построена на 90%.
Стоимость работ оценивается в €7,5 млн. Проект финансировал киевский Укргазбанк. Напомним, что ранее эксперты дали новый прогноз: по их оценкам, текущих запасов угля в Украине не хватит для прохождения всего отопительного сезона.