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У Суркова на руках кровь Донбасса, - Собчак

У Суркова на руках кровь Донбасса, - СобчакНедавно заявившая о своем желании баллотироваться в 2018 году в президенты Российской Федерации российская журналистка Ксения Собчак озвучил мнение, кто является главным виновником война на украинском Донбассе. Свое мнение «светская львица» высказала во время телевизионной программы «вДудь».

Как информирует replyua.net, по словам Ксении Собчак, ответственным за войну на Донбассе является никто иной, как советник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков. Он, по словам журналистки, обрел себе славу куратора боевиков на востоке Украины. Также Собчак заявила: «Я отношусь к Владиславу Суркову как к человеку, который в настоящее время отвечает за все то, что мы видим на Донбассе. По моему мнению, у него на руках кровь». При всем этом Собчак добавила, что вмешательство в Украину стало для Владислава Суркова серьезной ошибкой, которую в настоящее время исправить достаточно трудно.

Как сообщалось вчера ранее, Собчак сделала громкое заявление касательно Крымского полуострова и Украины в целом. По ее словам Крым – это украинская территория, а Украина, как страна, является для Российской Федерации важнейшим партнером.
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