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Саакашвили намерен организовать новый митинг под Радой

Саакашвили намерен организовать новый митинг под РадойВ Киеве 25 октября текущего года на площади Конституции будет проведена лекция, темой которой станет ситуация в Украине, о чем заявил экс-губернатор Одесской области, бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, передает телеканал NewsOne.

Как информирует replyua.net, в сообщении отмечается, что бывший президент Грузии провел ночь в палатке под стенами парламента Украины в Киеве, где уже на протяжении восьми дней продолжается акция «Большая политическая реформа». Согласно со словами Михаила Саакашвили, в 19 часов 00 минут 25 октября на площади Конституции состоится лекция, в которой он будет принимать участие.



В частности Михаил Саакашвили заявил: «Мы будем говорить об изменении системы и как готовить Украинское государство к тому периоду, когда олигархов у власти не будет. В результате здесь мы создадим такой купол альтернативных идей». Напомним, ранее некоторые участники акций протеста под Радой выставили действующему президенту Украины Петру Порошенко ультиматум. Активисты требовали на протяжении пяти рабочих дней, до конца текущей недели внести в парламент проекты закона об Антикоррупционном суде и импичменте президента.
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