Визажисты рассказали, какой сегодня макияж на Хеллоуин является пиком моды

Как передает replyua.net, всем известно, что американцы начинают готовится к Хеллоуину еще с начала октября. В Украине этот праздник только набирает обороты, тем не менее стоит заранее продумать свой костюм и макияж.
На сегодня пиком моды является образ вампиров, ведьм и черепов, но не стоит останавливаться на этом. Есть множество разнообразных образов, таких как Труп невесты из одноименного мультфильма Тима Бартона, так же можно нарядиться врачем-зомби или диснеевской принцессой. Но главным всё же остается макияж, ведь это последний штрих в образе, желающим его идеально жутким.
Если у вам костюм не требует особого старания по поводу ужасающего грома, то вам подойдет обычный или не совсем обычный вечерний макияж. А если вы настроились от души покушать прохожих, то Вам пригодятся обычные аквакраски, которыми раскрашивают детей на днях рождениях. Аквакраски не сильно стойкие, но и продержаться в течение всего вечера, сохранив ваш образ таким же жутким, как и в начале вечеринки. Все мы помним, что Хеллоуин – это кельтский праздник и по традиции кельты гасили в доме огонь и, наряжаюсь в страшные костюмы, выходили на улицу к общему костры дабы задобрить бушующих призраков и нечисть.