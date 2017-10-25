Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Российские власти могут комментировать для удовлетворения своих интересов прозвучавшее вчера, 24 октября, заявление кандидата на должность президента России Ксении Собчак относительно Крыма. Как передает replyua.net, такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.
«Могу предположить, что публичная точка зрения Ксении Собчак касаемо Крыма будет подхвачена Путиным и интерпретирована им в качестве вопроса, на который «дадут ответ российские избиратели в ходе предстоящих выборов президента России»», — заявил Чубаров. При этом, продолжил он, хотя точка зрения Собчак не до конца досказанная, заявление о принадлежности Крыма стоит рассматривать как позитивный знак.
«Вне зависимости от того, является ли публично высказанная позиция Ксении Собчак по Крыму частью некоего иезуитского плана Кремля, нам не нужно обрывать инициативы российских политиков, признающих Крым украинской территорией», — написал он. В то же время, считает Чубаров, Украине не следует втягиваться в обсуждения этого вопроса до полной деоккупации Крыма.