валюта
СпецтемаОпрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?

Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму
Российские власти могут комментировать для удовлетворения своих интересов прозвучавшее вчера, 24 октября, заявление кандидата на должность президента России Ксении Собчак относительно Крыма. Как передает replyua.net, такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

«Могу предположить, что публичная точка зрения Ксении Собчак касаемо Крыма будет подхвачена Путиным и интерпретирована им в качестве вопроса, на который «дадут ответ российские избиратели в ходе предстоящих выборов президента России»», — заявил Чубаров. При этом, продолжил он, хотя точка зрения Собчак не до конца досказанная, заявление о принадлежности Крыма стоит рассматривать как позитивный знак.

«Вне зависимости от того, является ли публично высказанная позиция Ксении Собчак по Крыму частью некоего иезуитского плана Кремля, нам не нужно обрывать инициативы российских политиков, признающих Крым украинской территорией», — написал он. В то же время, считает Чубаров, Украине не следует втягиваться в обсуждения этого вопроса до полной деоккупации Крыма.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Порошенко опять расстроил Кремль своим «перченным» заявлением

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
24 окт 2017
4470

Павел Нусс: Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время

За подготовкой переворота в Украине стоит экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, и это значит, Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время. Как передает

24 окт 2017
3799

Муждабаєв: якщо ви не розумієте цієї очевидної речі, то ви або закінчений романтик, або ідіот

За словами журналіста Айдера Муждабаєва, заяви Ксенії Собчак про окупацію Кримського півострова – не більше, ніж ширма, якою Кремль намагається закрити свою людожерську сутність, - про це видання

Последние новости

ГСЧС: 25 октября в некоторых украинских областях ожидается шквалистый ветер

Собчак считает, что ее не нужно судить за слова о Крыме

Аренда квартир в Киеве бьет все ценовые рекорды

Окружение Путина обогатилось еще на 24 миллиарда долларов

Плохой урожай 2017 года может спровоцировать рост цен на некоторые продукты

У Суркова на руках кровь Донбасса, - Собчак

В Германии «поставили на место» Милоша Земана

Статисты замалчивают реальные темпы роста цен в Украине

Подавляющее большинство жителей страны считают себя украинцами, - опрос

Саакашвили намерен организовать новый митинг под Радой

Визажисты рассказали, какой сегодня макияж на Хеллоуин является пиком моды

Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Коболев: «Если Россия запустит «Турецкий поток», Украина лишится сотен миллионов долларов»

Олег Ляшко відкрив скриньку Пандори для нардепів, – експерт

Эксперт: «Украина может стать привлекательным туристическим направлением»

Саакашвили соврал, что провел ночь в палатке перед Верховной Радой

В Госдепе назвали причину срыва срока введения санкций против России

В деле о смоленской катастрофе появились новые важные детали

Сотник: «Не бесите меня. Развели в стране политический сифилис!»

Депутаты всерьез задумались о том, чтобы ввести налоги на покупки за рубежом

 Новости за день