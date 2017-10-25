Плохой урожай 2017 года может спровоцировать рост цен на некоторые продукты

Сбор урожая в Украине завершается, и эксперты озвучивают не совсем радужные цифры. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, в Минагроприроды уже озвучили некоторые прогнозы: в этом году удастся собрать порядка 63 миллионов тонн зерновых, и это почти на десять процентов ниже показателей прошлого года.
Сейчас в закромах Украины уже находятся почти 48 миллионов тонн зерновых, и аграрии в ближайшие дни соберут остатки урожая – сою, горох и кукурузу. Плохой урожай, по прогнозам специалистов, приведет к росту цен на бакалейную продукцию. «Пострадали от засухи области лесостепной зоны, где уборка близка к завершению — в Харьковской области текущая урожайность на 39% ниже, чем год назад, в Полтавской — на 31%, в Киевской — на 28%, Черкасской — на 27%», - заявил Николай Верницкий, директор компании «ПроАгро».
По его словам, за счет полей Житомирской и Черниговской областей можно будет рассчитывать на средние показатели урожайности кукурузы. Александр Охрименко, известный эксперт, в свою очередь, отметил, что экспорт зерна в этом году принесет незначительный доход в бюджет страны, поскольку мировые цены в долларах падают.