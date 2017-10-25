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Статисты замалчивают реальные темпы роста цен в Украине

Статисты замалчивают реальные темпы роста цен в Украине
Через несколько дней эксперты Нацбанка могут заявить о пересмотре прогноза инфляции на этот год – 26 октября состоится заседание правления НБУ, на котором будет принятое соответствующее решение.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, в последние месяцы инфляция бьет все рекорды, и рост цен на основные продукты побил показатель в 9,1 процента по итогам года, который был зафиксирован в прогнозе. С начала года инфляция в Украине превысила уже десять процентов, а в сентябре они достигала двух процентов, причем некоторые продукты дорожали стремительно. Однако официальная статистика не вполне корректно отображает, как рост цен на продовольственные товары в действительности влияет на потребительскую инфляцию. Одно из объяснений состоит в том, что в украинской потребительской корзине на продукты питания приходится примерно 50 процентов товаров. Однако беднейшее население тратит на еду гораздо больше — свыше 75 процентов своих доходов.

Госстат недавно привел данные: инфляция в этом сентябре была на 16 процентов выше инфляции в сентябре прошлого года. Самый большой скачок цен зафиксирован на мясо (30 процентов), овощи (37 процентов), масло (29 процентов), яйца (37 процентов) и молоко (28 процентов).
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