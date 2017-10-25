Подавляющее большинство жителей страны считают себя украинцами, - опрос

Только пять с половиной процентов жителей Украины считают себя этническими русскими, а подавляющее большинство – 92 процента – этническими украинцами. Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного специалистами Института Горшенина совместно с фондом Фридриха Эберта.
Интересно и то, что на вопрос об этнической принадлежности украинцы отвечали по-разному – чем моложе житель страны, тем в большей степени он считает себя этническим украинцем. В западных областях украинскую национальную идентичность подтвердили 98,3 процента опрошенных, в северных - 94,8 процентов граждан, в центральных - 94,2 процента, в южных - 87,5 процентов, в восточных - 84,6 процентов.
Первый и единственный раз перепись в Украине проводилась 16 лет назад. В 2001 году этническими русскими себя называли 17 процентов граждан, а этническими украинцами – почти 78 процентов жителей Украины. Кроме того, из тех граждан, которые считают себя русскими, около 55 процентов называют себя коренными гражданами Украины.