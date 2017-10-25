Коболев: «Если Россия запустит «Турецкий поток», Украина лишится сотен миллионов долларов»

Андрей Коболев, глава «Нафтогаза», заявил о том, что в случае запуска Россией газопровода «Турецкий поток», который пойдет в обход Украины, наша страна лишится дохода в пятьсот миллионов долларов ежегодно.
Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, Коболев подчеркнул, что это произойдет уже в ближайшие месяцы, и нет никаких сомнений в том, что газопровод будет введен в эксплуатацию. «Первая нитка "Турецкого потока" станет реальностью в течение года. Будет ли вторая нитка – это интересный вопрос. Каждая нитка отъедает от нашего валового внутреннего продукта большую сумму денег – приблизительно 0,5 миллаирдов долларов», - заявил глава «Нафтогаза».
Также Коболев подчеркнул, что Россия выбирает уже привычную практику, чтобы лишить доходов Украину, поэтому необходимо объединяться с компаниями из Европы, чтобы противостоять блокированию транзита российского газа через Украину. Напомним, что в ближайшее время Россия планируется запустить газопровод «Северный поток-2», который буде проходить через несколько европейских стран.