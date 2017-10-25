Саакашвили соврал, что провел ночь в палатке перед Верховной Радой

Как передает replyua.net, сегодня с утра экс-президент Грузии, лидер политической партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили поспешил рассказать на своей страничке в соцсети о том, что он провел всю ночь в палатке перед паралментом, тем самым опровергая все разговоры о том, что он, как и другие лидеры протестов не находится постоянно с митингующими, а большинство времени проводит в теплых отелях.
Как пишет в своем блоге украинский блогер Мирослав Олешко, по имеющейся у него информации Михаил Саакашвили не ночевал с митингующими как обещал, потому что холодно. Вчера вечером он находился ради фото в палатке 20 на территории Мариинского парка, но ночевать он пошел в холл отеля «Киев», вместе с ним туда же отправились два личных охранника, которые не покидают его ни на минуту.
По словам Мирослава Олешко, в номер отеля Саакашвили не пустили, так как потребовали документы, а он отказался их предоставить. А в 7 утра к Саакашвили приехал телеканал NewsOne. Саакашвили вышел на улицу и заявил, что ночевал в палаточном городке вместе с активистами. Вот так Саакашвили еще раз продемонстрировал, как он талантливый артист и врун.