валюта
СпецтемаОпрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?

Депутаты всерьез задумались о том, чтобы ввести налоги на покупки за рубежом

Депутаты всерьез задумались о том, чтобы ввести налоги на покупки за рубежом
Как передает replyua.net, депутаты всерьез задумались о том, чтобы ввести налоги на посылки с Aliexpress, если они будут превышать 3 посылки в месяц. На данный момент гражданам разрешено заказывать покупок заграницей на сумму не больше 150 евро, которые соответственно не будут облагаться налогом.

В будущем чиновники хотят написать новый законопроект, тезисы которого уже рассматриваются. Так, четвертая посылка с Aliexpress будет облагаться налогом в размере 20%. Так же будет создана специальная служба, которая будет тщательно следить за количеством заказывающихся посылок. Проверять они это намеренны через паспортные данные или же через идентификационный код, последний в разы надежнее, ведь паспортные данные могут меняться. Принятие такого законопроекта поможет казне Украины пополнится за счет хотя бы частичной детенизации рынка.

Так же этот проект позволит гражданам ввозить товары на сумму не больше 300 евро в багаже или же ручной кладью. Но и это будет возможно только если человек находился не дольше суток заграницей. Эксперты считают, что даже если этот законопроект примут, то найдется немало желающих обойти эти правила. Так можно посылки получать на разные имена, пользуясь лимитом родственников и друзей.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Порошенко опять расстроил Кремль своим «перченным» заявлением

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
24 окт 2017
4470

Павел Нусс: Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время

За подготовкой переворота в Украине стоит экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, и это значит, Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время. Как передает

24 окт 2017
3799

Муждабаєв: якщо ви не розумієте цієї очевидної речі, то ви або закінчений романтик, або ідіот

За словами журналіста Айдера Муждабаєва, заяви Ксенії Собчак про окупацію Кримського півострова – не більше, ніж ширма, якою Кремль намагається закрити свою людожерську сутність, - про це видання

Последние новости

ГСЧС: 25 октября в некоторых украинских областях ожидается шквалистый ветер

Собчак считает, что ее не нужно судить за слова о Крыме

Аренда квартир в Киеве бьет все ценовые рекорды

Окружение Путина обогатилось еще на 24 миллиарда долларов

Плохой урожай 2017 года может спровоцировать рост цен на некоторые продукты

У Суркова на руках кровь Донбасса, - Собчак

В Германии «поставили на место» Милоша Земана

Статисты замалчивают реальные темпы роста цен в Украине

Подавляющее большинство жителей страны считают себя украинцами, - опрос

Саакашвили намерен организовать новый митинг под Радой

Визажисты рассказали, какой сегодня макияж на Хеллоуин является пиком моды

Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Коболев: «Если Россия запустит «Турецкий поток», Украина лишится сотен миллионов долларов»

Олег Ляшко відкрив скриньку Пандори для нардепів, – експерт

Эксперт: «Украина может стать привлекательным туристическим направлением»

Саакашвили соврал, что провел ночь в палатке перед Верховной Радой

В Госдепе назвали причину срыва срока введения санкций против России

В деле о смоленской катастрофе появились новые важные детали

Сотник: «Не бесите меня. Развели в стране политический сифилис!»

Депутаты всерьез задумались о том, чтобы ввести налоги на покупки за рубежом

 Новости за день