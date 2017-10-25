Депутаты всерьез задумались о том, чтобы ввести налоги на покупки за рубежом

Как передает replyua.net, депутаты всерьез задумались о том, чтобы ввести налоги на посылки с Aliexpress, если они будут превышать 3 посылки в месяц. На данный момент гражданам разрешено заказывать покупок заграницей на сумму не больше 150 евро, которые соответственно не будут облагаться налогом.
В будущем чиновники хотят написать новый законопроект, тезисы которого уже рассматриваются. Так, четвертая посылка с Aliexpress будет облагаться налогом в размере 20%. Так же будет создана специальная служба, которая будет тщательно следить за количеством заказывающихся посылок. Проверять они это намеренны через паспортные данные или же через идентификационный код, последний в разы надежнее, ведь паспортные данные могут меняться. Принятие такого законопроекта поможет казне Украины пополнится за счет хотя бы частичной детенизации рынка.
Так же этот проект позволит гражданам ввозить товары на сумму не больше 300 евро в багаже или же ручной кладью. Но и это будет возможно только если человек находился не дольше суток заграницей. Эксперты считают, что даже если этот законопроект примут, то найдется немало желающих обойти эти правила. Так можно посылки получать на разные имена, пользуясь лимитом родственников и друзей.