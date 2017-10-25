Саакашвили провел ночь в палатке возле Верховной Рады

На своей странице в соцсети Facebook экс-президент Грузии, глава политической партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили сообщил, что провел ночь в палатке, установленной рядом со зданием Верховной Рады, где уже восьмой день проходит акция «Большая политическая реформа», сообщает replyua.net. «Я провел ночь в палатке перед Верховной Радой. Там люди собрались и ждут 7 ноября, когда депутаты парламента должны проголосовать за три обещанных закона для того, которые помогут сделать первые шаги для смены системы», — сказал он.
Более того, политик рассказал, что уже сегодня вечером, 25 октября, они проведут несколько лекций на площади Конституции. «Мы будем проводить лекции и семинары. По политическим реформам, по информационным технологиям, по политическим темам», — заявил Саакашвили.
Согласно информации пресс-службы Министерства внутренних дел Украины, в Киеве по состоянию на 8:30 среды в палаточном городке на улице Грушевского от улицы Шелковичной до улицы Липской рядом с палатками находится примерно 35 человек. В городке, который находится в парке и на площади Конституции, возле палаток, по подсчетам правоохранителей, находится примерно два десятка человек.