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Украине может не хватить угля для прохождения отопительного сезона

Украине может не хватить угля для прохождения отопительного сезона
Не исключено, что Украина столкнется с нехваткой угля, которое необходимо для того, чтобы успешно пройти отопительный сезон 2017 – 2018 годов. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью «Апострофу» озвучил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. В свое время вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявлял, что для успешного прохождения отопительного сезона Украина должна иметь минимум 3,8-4 млн тонн угля, из которых 1,8 млн тонн – уголь марки «А», а также 2-2,2 млн тонн – марки «Г».

Марунич утверждает, что Министерство энергетики и угольной промышленности не выполнило поставленный правительством план по накоплению угля на складах ТЭС. «До плана, который Кабмин себе определил, еще много не хватает. К тому же, остается неясно, как будут обеспечиваться поставки угля к станциям», - сказал Марунич.

Кроме того, эксперт добавил, что за три последние недели запасы угля на складах постоянно снижаются. «За текущую неделю они уменьшились на 1,3%, а за минувшую - вообще на 9%. Подвозят меньше, чем сжигают», - заявил эксперт.


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