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Банку дали право отнимать имущество граждан без суда

Банку дали право отнимать имущество граждан без суда
Банковскому учреждению дали право без постановления суда изъять у кредитного должника залог в виде автомобиля, передает replyua.net со ссылкой на UBR. По информации журналистов издания, в процессе рассмотрения дела №6-1136цс17, Верховный суд дал разрешение кредитору взыскивать залог не под продажу, а в управление банку до момента его реализации. Отмечается, что дело касалось кредита, и имелся в виду автомобиль заемщика, которую банк намеревался взять под собственное управление.

В беседе UBR Ростислав Кравец, который является старшим партнером адвокатской компании «Кравец и партнеры» заявил, что Верховный суд уже в который раз превысил свои полномочия и оценил однобоко в интересах банка обстоятельства дела, хотя у него не было права этого делать.

«ВСУ дал свое добро на настоящий произвол — принял решение изъять транспортное средство без соответству4ющего постановления суда. Хотя должен был отталкиваться от ст. 10 закона «Об исполнительном производстве» и переводить все в законную плоскость: вначале банк обязан получить постановление суда об изъятии залога, а затем исполнительная служба должна его взыскать — исполнить судебное постановление», — рассказал Кравец.
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