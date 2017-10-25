Ужасная смерть девушки в Житомире

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Стало известно, что избитая своими же друзьями семнадцатилетняя Елена Жураховская скончалась в больнице с 17 на 18 октября. Девушку привезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и легким переохлаждением, в состоянии комы.Девушку нашла 18 октября, утром, мимо проходящая женщина, которая спешила на электричку. По словам очевидцев, к девушке вечером, 17 октября, зашли трое её знакомых, она из них сразу же начала требовать с Елены крупную сумму денег, в размере 500 грн, которую та, якобы недавно украла. После чего девушку выволокли на улицу, чтоб детально разобраться в конфликте.По словам родителей погибшей, вступиться за дочь им не разрешали. Когда конфликт был исчерпан, компания пошла отмечать «мировую», но вскоре он из девушек снова подняла вопрос о деньгах. Вскоре конфликт перерос в драку, в ходе которой погибшую облили холодной водой и продолжали бить до тех пор, пока она не потеряла сознание. По словам пресс-службы, стало известно, что из троих подозреваемых, только одного взяли под стражу, так же открыто уголовное производство по ст.121 ч.2, за которое виновному светит наказание лишения свободы от 7 до 10 лет.