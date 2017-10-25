валюта
СпецтемаОпрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?

Ужасная смерть девушки в Житомире

Ужасная смерть девушки в Житомире
Стало известно, что избитая своими же друзьями семнадцатилетняя Елена Жураховская скончалась в больнице с 17 на 18 октября. Девушку привезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и легким переохлаждением, в состоянии комы.

Девушку нашла 18 октября, утром, мимо проходящая женщина, которая спешила на электричку. По словам очевидцев, к девушке вечером, 17 октября, зашли трое её знакомых, она из них сразу же начала требовать с Елены крупную сумму денег, в размере 500 грн, которую та, якобы недавно украла. После чего девушку выволокли на улицу, чтоб детально разобраться в конфликте.

По словам родителей погибшей, вступиться за дочь им не разрешали. Когда конфликт был исчерпан, компания пошла отмечать «мировую», но вскоре он из девушек снова подняла вопрос о деньгах. Вскоре конфликт перерос в драку, в ходе которой погибшую облили холодной водой и продолжали бить до тех пор, пока она не потеряла сознание. По словам пресс-службы, стало известно, что из троих подозреваемых, только одного взяли под стражу, так же открыто уголовное производство по ст.121 ч.2, за которое виновному светит наказание лишения свободы от 7 до 10 лет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Порошенко опять расстроил Кремль своим «перченным» заявлением

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
24 окт 2017
4470

Павел Нусс: Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время

За подготовкой переворота в Украине стоит экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, и это значит, Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время. Как передает

24 окт 2017
3799

Муждабаєв: якщо ви не розумієте цієї очевидної речі, то ви або закінчений романтик, або ідіот

За словами журналіста Айдера Муждабаєва, заяви Ксенії Собчак про окупацію Кримського півострова – не більше, ніж ширма, якою Кремль намагається закрити свою людожерську сутність, - про це видання

Последние новости

ГСЧС: 25 октября в некоторых украинских областях ожидается шквалистый ветер

Собчак считает, что ее не нужно судить за слова о Крыме

Аренда квартир в Киеве бьет все ценовые рекорды

Окружение Путина обогатилось еще на 24 миллиарда долларов

Плохой урожай 2017 года может спровоцировать рост цен на некоторые продукты

У Суркова на руках кровь Донбасса, - Собчак

В Германии «поставили на место» Милоша Земана

Статисты замалчивают реальные темпы роста цен в Украине

Подавляющее большинство жителей страны считают себя украинцами, - опрос

Саакашвили намерен организовать новый митинг под Радой

Визажисты рассказали, какой сегодня макияж на Хеллоуин является пиком моды

Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Коболев: «Если Россия запустит «Турецкий поток», Украина лишится сотен миллионов долларов»

Олег Ляшко відкрив скриньку Пандори для нардепів, – експерт

Эксперт: «Украина может стать привлекательным туристическим направлением»

Саакашвили соврал, что провел ночь в палатке перед Верховной Радой

В Госдепе назвали причину срыва срока введения санкций против России

В деле о смоленской катастрофе появились новые важные детали

Сотник: «Не бесите меня. Развели в стране политический сифилис!»

Депутаты всерьез задумались о том, чтобы ввести налоги на покупки за рубежом

 Новости за день