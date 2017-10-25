Граждане Украины стали ездить в Россию намного чаще

С начала текущего года число граждан Украины, посетивших Россию, значительно возросло. Как информирует replyua.net со ссылкой на Цензор, такую информацию обнародовал Петр Цигикал, начальник Государственной пограничной службы.
По его словам, число украинцев, побывавших в РФ в этом году, намного больше показателей 2016 года. «В 2016 году в Россию ездили 4,1 миллиона граждан Украины, в 2017-м больше - уже более 5,7 миллионов», - заявил начальник. Кроме того, ранее начальник Госпогранслужбы заявлял о том, что в текущем году число граждан России, въезжавших на территорию Украины, заметно уменьшилось.
Напомним, что со следующего года правила въезда россиян на территорию Украины будут ужесточены. У всех граждан при пересечении границы будут брать отпечатки пальцев. Согласно последним данным, на территории РФ сейчас находятся более трех миллионов украинцев, большинство из которых уехали в соседнюю страну на заработки.