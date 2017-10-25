Розенко: «Перепись населения может быть проведена в 2020 году»

Павел Розенко, вице-премьер-министр, заявил о том, что перепись населения Украины – это одна из самых важных задач, и ее нужно провести в 2020 году.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Голос столицы, при этом вице-премьер подчеркнул, что техническая подготовка к переписи может обойтись государству в два миллиарда гривен. Розенко добавил, что является специалистом в этом направлении и может заявить, что это чрезвычайно важная тема для страны. «Надо проводить перепись или нет – вопрос финансовый», - добавил вице-премьер. По его словам, эти два миллиарда гривен можно направить на перепись, но кто-то может посчитать, что лучше будет передать эту сумму на повышение пенсий и зарплат. Однако в итоге эти средства окажутся мизерными.
Напомним, что весной текущего года Розенко говорил о том, что перепись в Украине обойдется всего лишь в один миллиард гривен. Последний раз, впрочем, он был и единственным за всю историю страны, перепись проводилась в конце 2001 года. Тогда в Украине проживали 48 миллионов 457 тысяч граждан.