валюта
СпецтемаОпрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?

Розенко: «Перепись населения может быть проведена в 2020 году»

Розенко: «Перепись населения может быть проведена в 2020 году»
Павел Розенко, вице-премьер-министр, заявил о том, что перепись населения Украины – это одна из самых важных задач, и ее нужно провести в 2020 году.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Голос столицы, при этом вице-премьер подчеркнул, что техническая подготовка к переписи может обойтись государству в два миллиарда гривен. Розенко добавил, что является специалистом в этом направлении и может заявить, что это чрезвычайно важная тема для страны. «Надо проводить перепись или нет – вопрос финансовый», - добавил вице-премьер. По его словам, эти два миллиарда гривен можно направить на перепись, но кто-то может посчитать, что лучше будет передать эту сумму на повышение пенсий и зарплат. Однако в итоге эти средства окажутся мизерными.

Напомним, что весной текущего года Розенко говорил о том, что перепись в Украине обойдется всего лишь в один миллиард гривен. Последний раз, впрочем, он был и единственным за всю историю страны, перепись проводилась в конце 2001 года. Тогда в Украине проживали 48 миллионов 457 тысяч граждан.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Порошенко опять расстроил Кремль своим «перченным» заявлением

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
24 окт 2017
4470

Павел Нусс: Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время

За подготовкой переворота в Украине стоит экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, и это значит, Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время. Как передает

24 окт 2017
3799

Муждабаєв: якщо ви не розумієте цієї очевидної речі, то ви або закінчений романтик, або ідіот

За словами журналіста Айдера Муждабаєва, заяви Ксенії Собчак про окупацію Кримського півострова – не більше, ніж ширма, якою Кремль намагається закрити свою людожерську сутність, - про це видання

Последние новости

ГСЧС: 25 октября в некоторых украинских областях ожидается шквалистый ветер

Собчак считает, что ее не нужно судить за слова о Крыме

Аренда квартир в Киеве бьет все ценовые рекорды

Окружение Путина обогатилось еще на 24 миллиарда долларов

Плохой урожай 2017 года может спровоцировать рост цен на некоторые продукты

У Суркова на руках кровь Донбасса, - Собчак

В Германии «поставили на место» Милоша Земана

Статисты замалчивают реальные темпы роста цен в Украине

Подавляющее большинство жителей страны считают себя украинцами, - опрос

Саакашвили намерен организовать новый митинг под Радой

Визажисты рассказали, какой сегодня макияж на Хеллоуин является пиком моды

Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Коболев: «Если Россия запустит «Турецкий поток», Украина лишится сотен миллионов долларов»

Олег Ляшко відкрив скриньку Пандори для нардепів, – експерт

Эксперт: «Украина может стать привлекательным туристическим направлением»

Саакашвили соврал, что провел ночь в палатке перед Верховной Радой

В Госдепе назвали причину срыва срока введения санкций против России

В деле о смоленской катастрофе появились новые важные детали

Сотник: «Не бесите меня. Развели в стране политический сифилис!»

Депутаты всерьез задумались о том, чтобы ввести налоги на покупки за рубежом

 Новости за день