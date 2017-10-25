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Саакашвили могут депортировать в любую минуту

Саакашвили могут депортировать в любую минуту
В Государственной пограничной службе Украины заявили о том, что существует большая вероятность депортации Михаила Саакашвили, поскольку грузинский политик игнорирует вопрос, касающийся урегулирования его правового статуса в Украине.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, Саакашвили отказали в статусе беженца, и политика в любую минуту могут экстрадировать на родину – в Грузию. «В то же время ГМС констатирует, что сейчас Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине, что дает аргументированные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия касательно оставления им территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства», - говорится в сообщении. Напомним, что бывший глава Одесской области, лишенный украинского гражданства летом этого года, несколько недель скитался по европейским странам, перед тем, как вернуться в Украину.

10 сентября он незаконно пересек украинскую границу – он прорвался через пункт пропуска «Шегини» при помощи нескольких сотен сторонников. Несколько сотрудников полиции и Госпогранслужбы при этом получили телесные повреждения. Против Саакашвили и его «помощников» возбудили производство.
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