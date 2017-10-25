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Слободян рассказал о трудностях с освобождением украинских заложников в России

Слободян рассказал о трудностях с освобождением украинских заложников в России
В интервью журналистам телеканала Еспресо.TV Олег Слободян, который является спикером Государственной пограничной службы Украины, заявил, что в России намеренно затягивают процесс возможности обмена задержанных на границе в Сумской области двух украинских пограничников, хотя успешно эту процедуру можно было провести на протяжение первых дней инцидента, передает replyua.net. Вместе с тем, сотрудник ГПС в который раз заявил, что в Москве заинтересованы в обмене украинцев на своих граждан.

«У нас есть подозрения, что, вполне вероятно, двое наших военных Российская Федерация попытается обменять на тех двух российских пограничников, которых нами были задержаны несколько месяцев назад в районе административной границы с временно оккупированным Крымом», - сказал Слободян. Помимо этого, он добавил, что решить сложившуюся ситуацию можно было в ходе встречи представителей обеих сторон на границе, но российская сторона отказывается идти на контакт.

По словам Олега Слободяна, украинская сторона не знает точное место нахождение военных, а также ей неизвестны обстоятельства их исчезновения и то, каким образом они попали на территорию РФ.
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