Украина улучшила свои позиции в престижном рейтинге

В престижном рейтинге Doing Business Украина значительно улучшила свои позиции, поднявшись вверх еще на четыре строчки.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Петр Порошенко, глава государства. «Украина поднялась еще на четыре позиции в ежегодном рейтинге Doing Business. Теперь мы 76-е среди 190 стран. Продолжаем реформировать страну», - отметил президент. Ранее стало известно, что в этом рейтинге наша страна смогла добиться самого большого прогресса. Этот рейтинг оценивает легкость ведения бизнеса среди всех стран постсоветского пространства. Также улучшение позиций Украины в рейтинге на своей странице в Фейсбуке прокомментировал Максим Нефедов, заместитель министра экономики.
В прошлом году в этом рейтинге Украина также улучшила позиции, поднявшись с 83-го на 80-ое место. Это исследование проводят специалисты группы Всемирного банка, оценивающие в 189 странах простоту осуществления предпринимательской деятельности на основе 11 индикаторов.