Родителям на заметку: как уберечь своего ребенка от преступников?

Как сообщает replyua.net, поле случившейся кражи двухмесячной девочки в Киеве, каждый родитель должен задуматься и принять меры, чтобы такой беды не повторилось и с их ребенком. Несмотря на то, что малышку быстро нашли и преступница опознана, есть еще масса других историй, где концовка не всегда такая хорошая.
По статистике, каждый день в Украине пропадает примерно по 16 детей. Чаще всего, это подростки от 13 до 16 лет, которые уходят из дома из-за разногласий с родителями, ссор, рукоприкладства или влияния «добрых» друзей. Но также частыми являются случаи краж детей прямо с детских площадок, детских садиков и из территории школ.
Обычно детей заманивают дорогими подарками в машину и увозят подальше от места кражи, а после требуют выкуп с родных ребенка, который исчисляется не одной тысячей гривен. Чтобы избежать таких ситуаций, нужно быть ребенку в первую очередь лучшим другом, а потом уже строгим родителем. Таким образом, ребенок не будет искать этой самой дружбы у чужих людей. Следует проводить легкие бесед на тему, что нужно делать, если незнакомый человек хватает за рукав или сумку. А в таких случаях ребенка нужно научить, что он должен кричать не пресловутое «Помогите», а: «Кто вы? Я вас не знаю!».