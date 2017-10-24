В Украине опять сред белого дня воруют детей

Как передает replyua.net, 20 октября 2017 года в Киеве прямо из детского садика была украдена двухмесячная девочка. Отец ребенка пошел забирать старшую дочь, оставив коляску с младенцем под лестницей, откуда и была украдена малышка.
Как оказалось, женщина, которая забрала ребенка из коляски следила за мужчиной, он подтвердил этот факт, но сразу не придал значения появлению случайной прохожей. Сама воровка из Вышгорода, по ее рассказу, ребенка забрала, потому что мужчина хотел ее отдать в детдом. Украденную девочку обнаружили в Вышгороде. Ворами оказалась семейная пара. По их словам, они недавно потеряли своего ребенка, труп выбросили на свалку, а взяли малышку, чтобы растить как свою. Но показания каждый раз менялись, и сказать что-то однозначное сложно. Женщина толком так и не объяснила мотива кражи.
К тому же, в Вышгороде еще не было обнаружено мертвое тело младенца ни на одной из свалок, потому рассказ преступников остается под сомнением. Так будет, по крайней мере, до той поры, пока женщина не покажет точное место, где, по ее словам, она выбросила умершего малыша. А пока, по ходатайству прокуратуры, женщину отправили под домашний арест на два месяца.