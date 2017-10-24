Ляшко рассказал нужно ли украинцам готовить тысячи гривен на лечение после принятия медреформы

Как передает replyua.net, голосование прошло, медицинская реформа принята, кто-то рад, кто-то нет. Чего теперь украинцам стоит ждать? Олег Ляшко заверил, что больницы закрываться не будут, и медперсонал не будет сокращаться, но о ценах на предоставление медицинских услуг не сказано ни слова.
На самом деле, закон хоть и принят, а необходимой информации для его полного функционирования нет. Уйдут годы, пока будут собраны все необходимые данные с больниц по всей стране. Еще неизвестно, за какие услуги будет платить государство, а что придется оплачивать украинцам из своего кармана.
Медреформу на себе придется ощутить уже с января 2018 года. Каждый украинец должен будет подписать договор с семейным врачом. Это будет некая декларация, исходя из которой, государство будет платить врачам за предоставление своих услуг народу. По факту, деньги будут начисляться не самим врачам, а больницам. Полученные суммы будут распределять между персоналом главврачи. Пока что точно можно сказать одно: первичные анализы все так же будут бесплатны в государственных больницах. Подписать договор можно будет с любым врачом, не зависимо от прописки пациента.