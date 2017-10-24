Зарплаты украинцев вырастут еще больше

Как сообщает replyua.net, премьер Владимир Гройсман обещает, что зарплаты украинцев продолжат расти и дальше. Уже в следующем году прогнозируется выплата зарплат на 170 млрд гривен больше, чем выплачивается по Украине сейчас.
Этому способствует общая ситуация с развитием экономики Украины. Петр Порошенко прогнозирует рост ВВП на более чем 3%. Казалось бы, цифра очень небольшая, но в масштабах страны это означает рост производства различной продукции больше чем на 400 миллиардов гривен, из которых и выходит примерно 170 млрд гривен на выплату зарплат. Украинские политики стараются наладить экономическую ситуацию в стране, прогнозируют большие перемены и улучшение уровня жизни простого народа. Зарплата уже не раз увеличивалась и это факт, но рост цен в магазинах не останавливается.
Рост экономики возможен, но для этого нужно стараться. На полках в магазинах можно найти китайский лук и морковь, тогда как в стране достаточно полей для того, чтобы питаться свежими продуктами, выращенными на родной земле. Хочется верить, что сегодняшняя экономическая ситуация сойдет на нет, и каждый украинец сможет позволить себе летать на уик-энд в Грузию или Италию. А пока что приходится ждать и надеяться на правильные действия депутатов.