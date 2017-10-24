СМИ: торговля оружием будет выведена из системы «Прозорро»

Как информирует replyua.net, 24 октября под председательством Степана Кубива комитет Кабинета министров Украины рассмотрит соответствующий законопроект. Так, будет исключен абзац двенадцатого пункта четвертой части первого закона «О публичных закупках», которым до действия закона в настоящее время отнесены «разработка, изготовление, реализация, ремонт, модернизация, а также утилизация вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к нему, организация, координация, а также непосредственные поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг на выполнения государственного оборонного заказа».
Следовательно, в системе «Прозорро» больше не будет обнародована информация о соглашении государственных предприятий оборонной сферы. Записка с пояснением к проекту закона и сравнительная таблица были подписаны исполняющим обязанности министра экономического развития и торговли Нефьодовым Максимом.