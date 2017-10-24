В Украине будут установлены европейские сигнальные огни и буйки на воде

В пресс-службе Госгидрографии заявили о том, что совсем скоро в Украине появятся современные буйки и сигнальные огни на воде, которые полностью соответствуют европейским стандартам, информирует replyua.net.
В ведомстве подчеркнули, что в текущем году было закуплено 560 светооптических аппаратов с автономным питанием и 200 современных буев из прочного пластика. «Сигнальные знаки и огни, которые определены Европейскими правилами судоходства на внутренних водных путях и европейской системой сигнализации, в Украине не соответствуют нормам. Несоответствие есть в форме знаков, цвете буев, характеристике огней», - заявили в ведомстве.
Кроме того, отмечается, что от нового оборудования будет большая экономия: благодаря приобретению буев из пластика, а не из металла, удастся сэкономить порядка десяти миллионов гривен за пять лет. В ведомстве добавили, что буйки из пластика в восемь раз дешевле металлических, однако по качеству они даже превосходят буйки из металла: их не надо заново красить каждый год, они намного легче и их довольно просто устанавливать.