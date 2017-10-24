Перевод часов: пора готовиться к зимнему времени

В этом году стрелки часов на зимнее время будут переводиться рано утром 29 октября, в ночь на воскресенье, и до перехода на новое время остается всего несколько дней.
Как информирует replyua.net, в эти выходные украинцы будут отдыхать на один час больше – стрелки часов будут переведены на один час назад. Если вы переводите часы в субботу вечером, к примеру, в одиннадцать часов, стрелки нужно переместить на десять часов. По словам медиков, переход на зимнее время дается многим людям очень тяжело, поэтому ко дню перевода нужно готовиться хотя бы за неделю. Большинство людей в осенние месяцы чувствуют себя довольно вялыми и уставшими, а такой стресс вдвойне может ударить по настроению и самочувствию.
Болезни сердечно-сосудистой системы и склонность к депрессии – если один из этих случаев ваш, то вы находитесь в группе риска. Уже сегодня начните готовиться к следующей рабочей неделе: ложитесь спать согласно новому времени, ежедневно смещая время отхода ко сну и подъема на 10-15 минут.