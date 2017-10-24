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Луценко: «За подготовкой переворота в Украине стоит Саакашвили»

Луценко: «За подготовкой переворота в Украине стоит Саакашвили»
Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, стоит за переворотом, который готовится в Украине, и за которым стоит финансирование из-за границы.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Юрий Луценко, генпрокурор Украины, во время своего выступления на заседании Совета регионального развития. Луценко подчеркнул, что за попыткой организовать переворот стоит немного людей – это группа примерно из 150-200 человек, которые получают финансирование из-за границы, а организаторы акций заранее заготавливали схроны вооружения и приобретали автоматическое оружие. «В свое время я это докажу. Они финансируются из-за границы. Этот человек бросил вызов государству, и на это дадут ответ правоохранительные органы», - подчеркнул генпрокурор, отметив, что «человек без гражданства» стоит за попыткой переворота в стране.

Напомним, что ранее в соцсетях появилось фото, сделанное в «Палац Премьер» на банкете, посвященном юбилею журналиста Дмитрия Гордона. Среди приглашенных был замечен и Саакашвили, который отдыхал на роскошном торжестве, когда его сторонники мерзли в палатках под зданием Рады, - об этом рассказал журналист Медяник.
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