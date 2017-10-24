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В Украине может появиться налог на собак и кошек

В Украине может появиться налог на собак и кошек
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, обязывающий владельцев котов и собак регистрировать своих питомцев, а также чипировать их.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, также новый законопроект предусматривает регистрацию абсолютно всех животных – домашних питомцев будут регистрировать их хозяева, а бездомных животных – местные власти. В обязательный перечень попадут все животные старше двух месяцев. Если украинец только купил кота или собаку, то зарегистрировать животное нужно будет не позднее чем через пять дней. Если хозяин надумает сменить место жительства, он должен в течение пяти суток уведомить о переезде питомца ветеринарную службу. Когда владелец зарегистрирует животное, ему выдадут специальный порядковый номер, который будет действительным на протяжении всей жизни питомца. Этот номер должен быть прикреплен к ошейнику.

Установлена и плата за регистрацию – за одного питомца придется выложить 170 гривен. Согласно законопроекту, также предусмотрены уголовное наказание и штрафы за усыпление животных в присутствии детей и за умерщвление беременных домашних питомцев.
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