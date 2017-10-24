Известный украинский поэт выпал из окна дома в Харькове

Артем Полежака, известный украинский поэт, был доставлен в одну из харьковских больниц с серьезной черепно-мозговой травмой. Как сообщает replyua.net, об этом написали знакомые Полежаки в Фейсбуке, отметив, что мужчина выпал из окна квартиры.
«После в поездки в АТО, а потом к родителям в село, Артем не отдохнул, как следует, — присел перекурить на подоконник и то ли поскользнулся, то ли задремал — выпал из окна. Трезвый. Скорую кто-то вызвал только через несколько часов, когда посветлело», - написал один из друзей поэта. Также он рассказал, что отношение в больнице было скотским – Полежаке смазали раны йодом и «кинули как бомжа».
Только после вмешательства близких людей мужчина получил необходимую помощь. «Все обследования, МРТ только сегодня, потому что без присмотра родных и денег никто палец об палец не ударит», - отметил знакомый, однако не уточнил, с какого этажа упал поэт.