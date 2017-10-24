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Война на Донбассе завершится еще не скоро – Порошенко

Война на Донбассе завершится еще не скоро – Порошенко
Разговоры о завершении военных действий на Донбассе являются очень преждевременными. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил украинский президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве. «Увы, должен сказать, что война еще очень далека от завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля», — заявил глава государства.

Вместе с тем Петр Порошенко рассказал о поддержке международных партнеров в вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, так как это поможет «гарантировать устойчивый и надежный мир в качестве первого этапа возвращения украинского суверенитета».

В конце прошлого месяца, как известно, глава государства выступил на заседании Совете безопасности ООН относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Петр Порошенко подчеркнул, что миссию нужно развернуть на всей территории Донбасса, в том числе, украинско-российскую границу. «Украинские «голубые каски» принимали участие в операциях ООН во всем мире. И не раз они были главным игроком, благодаря которым мир наступил и в Балканах, и в Африке. … Сегодня и мы должны опереться на миротворческое плечо ООН», — заявил он.
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