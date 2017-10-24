Дипломат: «В 2018 году США могут увеличить финансовую помощь Украине»

Валерий Чалый, посол Украины в Соединенных Штатах, заявил о том, что в следующем году финансовая помощь Украине со стороны США может быть увеличена, но, в любом случае, меньше, чем сейчас, она точно не будет, информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ.
«Очень важно, чтобы то, что распространяется во внутриполитической борьбе в Украине о якобы сокращении помощи со стороны Соединенных Штатов, не воспринималось в Украине за чистую монету. Факты говорят о другом: на сегодня есть решение в Сенате – выделить не меньше, и даже больше финансов в поддержку Украине, чем в прошлом году», - отметил дипломат. По его словам, недавно он проводил встречу с представителями Комитета по вопросам ассигнований, и может сказать, что цифра будет такой же, как и в Сенате.
Чалый при этом подчеркнул, что ранее Соединенные Штаты передали Украины 150 миллионов долларов, которые предназначены для обучения украинских военных, кроме того, в ближайшее время Украина ждет от США средства на БПЛА, снайперское оборудование, контрбатарейные радары и противоминное оборудование.