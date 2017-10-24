Розенблат подал иск на Сытника и Лещенко, - подробности

Как информирует replyua.net, в сообщении суда говорится: «Народный депутат ВРУ Борислав Розенблат ходатайствует о том, чтобы признать незаконными действия руководителя НАБУ Артема Сытника о разглашении информации о гражданине США Поле Манафорте, который был руководителем предвыборного штаба кандидата в американские президенты о наличии фамилии т подписей последнего в «черной бухгалтерии» ПР в материалах досудебного следствия, что в 2016 году имело следствием вмешательство в процесс выборов в США и, соответственно, нанесло значительный ущерб интересам Украины».
Помимо того в сообщении пресс-службы отмечается, что Борислав Розенблат просит фемиду признать действия парламентария Лещенко противоправными в результате того, что он якобы «путем распространения инфомрации про Пола Манафорта» осуществил вмешательство во внешнюю политику Украинского государства.